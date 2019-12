Migranten gevonden in koelwagen in provincie Luik

In een koelwagen zijn dinsdagavond op de E42 in Verlaine meerdere migranten aangetroffen. Dat melden de kranten van de groep Sudpresse. De chauffeur werd opgepakt voor verhoor, maar werd vrijgelaten nadat bleek dat hij niet wist wanneer de migranten in de vrachtwagen geklommen waren.

De chauffeur reed op de E42 richting Luik toen hij geluiden hoorde die uit zijn oplegger kwamen. Hij verwittigde de politie en parkeerde zijn koelwagen op de stopplaats in Verlaine. De politie trof zeven migranten aan, van wie er twee onderkoeld waren. Verschillenden waren onwel door een gebrek aan zuurstof. Ze werden overgebracht naar het ziekenhuis.

bron: Belga