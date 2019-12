Leuvens hotel annuleert boekingen voor komst van zieke sultan van Oman

Hotel The Fourth in Leuven sluit de deuren tot eind januari met het oog op de komst van de sultan van Oman. Qaboes bin Said Al Said zakt twee maanden af naar de hoofdstad van Vlaams-Brabant voor een langdurige behandeling in het UZ Leuven. Het viersterrenhotel annuleert alle boekingen voor de eindejaarsperiode. Dat schrijft De Tijd en wordt bevestigd door het Leuvense stadsbestuur. Hotel The Fourth op de Grote Markt telt 42 luxekamers en was volgeboekt voor de drukke eindejaarsperiode. Maar de klanten worden nu wandelen gestuurd. Ze moeten plaats ruimen voor Qaboes bin Said Al Said en zijn uitgebreide gevolg. De 79-jarige sultan, sinds 1970 aan de macht in Oman, sukkelt met de gezondheid en laat zich in december en januari langdurig behandelen in het UZ Leuven.

Het management van het hotel geeft geen commentaar en pleegde geen overleg met andere hoteluitbaters. “De mensen die geboekt hadden in The Fourth zijn overgeboekt naar drie andere hotels. Het gaat om Pentahotel, Kloosterhotel en Begijnhofhotel”, zegt Steven Dusoleil, directeur communicatie en stadsmarketing van Leuven. “Voor december en januari verwachten we geen enkel probleem qua capaciteit in de resterende hotels. Toeristen zijn nog steeds meer dan welkom in Leuven, zeker nu het programma Wintertijd gestart is.”

In december vorig jaar telde Leuven 48.005 overnachtingen, een stijging met 18,2 procent in vergelijking met 2017. Qaboes bin Said Al Said is niet de eerste hoge buitenlandse gast in het UZ Leuven. Vooral in het Midden-Oosten vinden ze vlot de weg naar Gasthuisberg. “Het bewijs dat het ziekenhuis doorgegroeid is tot de wereldtop”, stelt schepen Denise Vandevoort (sp.a).

bron: Belga