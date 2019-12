Emma Meesseman volgt Nina Derwael op als Vlaamse Reus

Emma Meesseman is vandaag voor de eerste keer in haar carrière verkozen tot Vlaamse Reus, de trofee waarmee de Vlaamse Bond van Sportjournalisten (VBS) de Vlaamse sporter van het voorbije jaar bekroont. De 26-jarige basketbalspeelster krijgt 684 punten en heeft zo een voorsprong van 119 punten op turnster Nina Derwael (565), die de voorbije twee jaar de onderscheiding in ontvangst mocht nemen. Victor Campenaerts eindigt met 214 punten op de derde plaats. De werelduurrecordhouder krijgt 25 punten meer achter zijn naam dan Remco Evenepoel (189), die eerder deze week nog de jongste winnaar ooit werd van de Kristallen Fiets. Daar werd hij de opvolger van Campenaerts, die er niet verder kwam dan de vierde stek.

In de Vlaamse Reus 2019 vervolledigt Bashir Abdi (89) de top vijf. Philippe Clement (77), Romelu Lukaku (50), Thomas De Gendt (38), Sanne Cant (31) en Elise Mertens (25) maken de top tien vol. In totaal brachten 218 Vlaamse sportjournalisten en -medewerkers een geldige stem uit. De VBS-leden konden voor deze 28e Vlaamse Reus kiezen uit een lijst van tien kandidaten, die door een commissie vooraf was samengesteld. De ouders van Emma Meesseman zullen de trofee, een uniek beeldhouwwerk van Willem Vermandere, vrijdagavond in ontvangst nemen in Zwijnaarde. De Belgian Cat verblijft momenteel immers in Rusland.

Met de West-Vlaamse Meesseman kwam er geen verrassende winnares uit de bus. In oktober schreef onze landgenote immers basketbalgeschiedenis door met Washington Mystics de WNBA-titel te veroveren en na afloop van de finale tegen Connecticut tot MVP (beste speelster) te worden uitgeroepen. Intussen is Meesseman alweer aan de slag bij de Russische topclub Ekaterinburg. Met de Belgian Cats, waar ze al jaren sterkhouder is, bikkelt ze begin komend jaar in Oostende voor een plaats op de Olympische Spelen in Tokio. Ook een derde Vlaamse Reus op rij voor Derwael was gerechtvaardigd geweest, de Limburgse verlengde immers op het WK in het Duitse Stuttgart haar wereldtitel op de brug. Met Senna Deriks, Jade Vansteenkiste, Maellyse Brassart en Margaux Daveloose werd Derwael tiende in de teamcompetitie. De Belgische vrouwen behaalden zo een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar. In de allroundcompetitie eindigde Derwael op de vijfde plaats.

Voor Meesseman wordt het mogelijk niet de laatste trofee van het jaar. De Nationale Trofee voor Sportverdienste ging naar de Red Lions, later deze maand zijn er nog het Sportjuweel en daarnaast kan ze ook nog Sportvrouw van het Jaar worden.

Bron: Belga