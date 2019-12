Corriere dello Sport veroordeelt “lynchpartij” na voorpagina met Lukaku en Smalling

De Corriere dello Sport wijdt vandaag twee pagina’s aan de controverse die zijn voorpagina van gisteren veroorzaakte. De Italiaanse sportkrant toont geen berouw en veroordeelt de “lynchpartij”. Bij foto’s van Rode Duivel Romelu Lukaku (Inter) en Chris Smalling (AS Roma), voormalige ploegmaats bij Manchester United, plaatste de krant de titel ‘Black Friday’. Hun teams treffen elkaar vrijdagavond in de openingswedstrijd van de vijftiende speeldag in de Serie A.

De Corriere dello Sport kreeg na de publicatie heel wat kritiek over zich heen. Lukaku had het op Twitter over “één van de domste krantenkoppen” in zijn carrière. “Jullie blijven de negativiteit en de racismekwestie voeden in plaats van het over het mooie spel te hebben dat zal plaatsvinden in San Siro”, aldus de spits. AS Roma en AC Milan kondigden aan dat journalisten van de Corriere dello Sport tot het einde van het jaar niet meer welkom zijn op de trainingscomplexen van de clubs.

“Zijn wij racisten?”, reageert de Corriere, die opnieuw zijn voorpagina en daarna nog twee pagina’s aan de zaak wijdt. “Lynchpartij tegen een krant die al een eeuw de vrijheid en gelijkheid verdedigt”, staat er verder te lezen. De kop van donderdag is volgens de krant “bedorven door de oppervlakkigheid en de kwade trouw van de sociale netwerken en de internetsites, die klaarstaan om het bericht te verdraaien.”

“Het was niet onze bedoeling hen te schaden, maar om hen naar waarde te schatten”, verklaart de Corriere over Lukaku en Smalling. “We blijven racisme bestrijden. En de onwetendheid.”

Het regent de voorbije weken racismeschandalen in Italië. Romelu Lukaku kreeg in het begin van het seizoen oerwoudgeluiden naar het hoofd geslingerd in Cagliari. Naast Lukaku werden ook onder meer Kalidou Koulibaly (ex-Genk, nu Napoli) en Mario Balotelli (Brescia) al het slachtoffer van racisme in Italiaanse voetbalstadions.

Bron: Belga