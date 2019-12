China legt Amerikaanse diplomaten beperkingen op

China heeft nieuwe beperkingen aan Amerikaanse diplomaten opgelegd als vergelding voor een gelijkaardige maatregel die de Verenigde Staten in oktober namen. De Chinese regering bracht de Amerikaanse ambassade in China eerder deze week op de hoogte van de beperkingen, zei Hua Chunying, woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze gaf geen details over wat de beperkingen inhielden. Een publicatie van de Chinese staat, Guancha Syndicate, meldde dat diplomaten die voor de Amerikaanse ambassade in China werken en voor de Amerikaanse consulaten in Shanghai, Guangzhou, Chengdu, Shenyang and Wuhan, het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken vijf dagen op voorhand op de hoogte moeten brengen als ze lokale functionarissen willen ontmoeten of Chinese onderwijs- of onderzoeksinstellingen willen bezoeken.

In oktober verzochten de VS Chinese functionarissen voortaan het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in kennis te stellen van geplande ontmoetingen met lokale autoriteiten en onderwijsinstellingen in de VS. Washington zei toen dat de maatregel een antwoord was op de beperking van de toegang van Amerikaanse diplomaten tot lokale autoriteiten in China.

De spanningen tussen de twee landen liepen de jongste weken op, nadat het Amerikaanse Congres verscheidene wetsvoorstellen had goedgekeurd met als doel Chinese functionarissen te sanctioneren wegens mensenrechtenschendingen in de regio Xinjiang en in Hongkong.

Bron: Belga