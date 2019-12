CD&V blijft op haar lijn: N-VA moet een kans krijgen

CD&V blijft erbij dat N-VA een kans moet krijgen in de federale formatie. Dat heeft CD&V-onderhandelaar Koen Geens vanochtend gezegd in De Ochtend. Geens had donderdagavond nog een gesprek met formateur Paul Magnette (PS). Die wil een paars-groene formatie beginnen, eventueel met CD&V en/of cdH erbij. Geens zegt echter dat CD&V die bocht nu niet kan maken. “Voor de stabiliteit van het land is het belangrijk dat er een meerderheid aan Vlaamse kant is”, zei Geens. CD&V heeft het moeilijk met zowel de inhoud van de nota van informateur Magnette als met de manier waarop de informatieronde is verlopen. Het laatste overleg met Magnette voor donderdag dateert van 15 november. Intussen is er overleg geweest tussen de paars-groene partijen afzonderlijk en CD&V heeft onderweg niet alle nota’s ontvangen. “We hebben ook nooit met meerdere partijen rond de tafel gezeten. Ik ben altijd aangewezen op wat anderen over anderen zeggen”, zei Geens.

Wat de inhoud betreft beantwoordt wat nu op tafel ligt niet aan de verwachtingen van CD&V, zei Geens. Dat het parlement vrij zou zijn in ethische dossiers valt niet goed bij de christendemocraten (CD&V wil dat binnen de regering bespreken) en ook over de begroting is CD&V “diep ongerust”.

Geens sluit geen enkele coalitiepiste uit, maar vindt dat de N-VA alsnog de kans moet krijgen om een opdracht te krijgen in de regeringsvorming. Voor de stabiliteit van het land is het volgens hem belangrijk dat er een meerderheid is aan Vlaamse kant.

CD&V voelt zich ook “een beetje in snelheid gepakt”, zei Geens, “op een cruciaal moment voor onze partij”. Hij doelt daarmee op de voorzittersverkiezingen. Vrijdagavond is de nieuwe CD&V-voorzitter bekend. Volgens de vicepremier zal die nieuwe voorzitter hetzelfde standpunt vertolken. Daarover heeft de partijtop donderdagavond overlegd met de twee resterende kandidaten, Sammy Mahdi en Joachim Coens.

