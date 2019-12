Caroline Wozniacki bergt tennisracket op na Australian Open

Voormalig nummer één van de wereld Caroline Wozniacki (29) neemt afscheid van het proftennis na de komende Australian Open (20/01-2/02), die ze in 2018 op haar naam schreef. Dat heeft de Deense vandaag aangekondigd op Instagram. Wozniacki, in 2009 en 2014 verliezend finaliste op de US Open, stond 71 weken bovenaan de WTA-ranking. In oktober 2010 werd ze voor het eerst nummer 1 van de wereld. Die positie had ze voor het laatst in februari 2018 in handen na het veroveren van haar enige grandslamtitel op de Australian Open. De Deense heeft 30 WTA-titels op haar palmares. In 2017 won ze de WTA Finals in Singapore.

bron: Belga