Sporting Pelt blijft in de Bene-League in de running voor de Final Four. De Limburgers, voor het eerst onder nieuwe coach Joël Abati, versloegen donderdag het Nederlandse Hurry Up met 27-19 en klimmen daardoor over Tongeren naar de vijfde stek. Zaterdag krijgt Pelt het bezoek van hekkensluiter HC Atomix. .

Bron: Belga