Belgen in het buitenland – Lukaku bijt met Inter tanden stuk op AS Roma

Inter is er vrijdag op de vijftiende speeldag van de Italiaanse Serie A niet in geslaagd om de volle buit te pakken tegen AS Roma. De wedstrijd in Milaan eindigde op 0-0. Beide teams hielden mekaar in de eerste helft in de tang. Ook nadien bleven doelpunten uit. Inter voerde het tempo op, maar kon de opening niet forceren. De thuisploeg rekende op zijn dodelijke duo Lautaro Martinez-Romelu Lukaku, maar hun kanon zweeg.

Inter blijft wel aan kop met 38 punten, maar kan zijn eerste plaats dit weekend kwijt zijn. Runner-up Juventus (36 ptn) maakt zaterdag immers de verplaatsing naar Lazio, de nummer drie met 30 punten.

– Ligue 1 –

Olympique Lyon won op de zeventiende speeldag van de Franse Ligue 1 ruim met 0-4 bij Nîmes. Depay (16. pen, en 64), Aouar (71.) en Andersen (79.) scoorden. Jason Denayer maakte bij de bezoekers de partij vol.

In de stand staat Lyon vijfde met 25 punten.

– Bundesliga –

Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio deelden op de veertiende speeldag van de Duitse Bundesliga met Hertha Berlijn de punten bij Eintracht Frankfurt: 2-2. Via Lukebakio (30.) en Grujic (63.), op aangeven van Boyata, liep Hertha uit tot 0-2. Hinteregger (65.) en Rode (86.) sleepten toch nog een punt uit de brand voor Eintracht.

Hertha, dat zijn eerste punt pakt onder Jürgen Klinsmann, staat wel nog altijd maar zestiende (op achttien) met 12 punten. Keulen (8 ptn) en Paderborn (5 ptn) doen slechter.

