Autoriteiten in Burundi maken misbruik van “vrijwillige” verkiezingsheffing

De bevolking in Burundi wordt gedwongen, vaak onder dreigementen of met geweld, om geld te geven voor de verkiezingen die er volgend jaar aankomen. Het zijn niet alleen ambtenaren die de belasting innen, maar ook de leden van de gevreesde jongerenmilitie van regeringspartij CNDD-FDD, de Imbonerakure, worden ingezet om geld in te zamelen. Dat besluit Human Rights Watch in een nieuw rapport. Volgens de onderzoekers krijgen sommige mensen die geen ontvangstbewijs van hun betaling kunnen voorleggen, geen toegang tot minimale gezondheidszorg. Uit het onderzoek blijkt dat Burundezen gedwongen werden verschillende keren te betalen, of meer dan het officieel vastgelegde bedrag. Ook krijgen ze niet altijd een bewijs van hun betaling. “De lokale autoriteiten en de Imbonerakure-leden oefenen een schrikwekkend niveau van controle uit over de bevolking”, zegt Lewis Mudge van Human Rights Watch. “De verkiezingsheffing heeft de deur opengezet voor tomeloos misbruik.”

In december 2017 besliste de Burundese regering dat er op verschillende manieren geld ingezameld zou worden. Een van die manieren waren de “vrijwillige” donaties van de bevolking. Maar zo vrijwillig blijken die niet te zijn – de Imbonerakure werpen wegversperringen op om ontvangstbewijzen te controleren. Wie geen bewijs kan tonen, krijgt geen toegang tot markten, scholen, waterpompen… Sinds begin 2018 worden mensen ook geïntimideerd of in elkaar geslagen om voedsel, vee of geld aan de regeringspartij te doneren.

In juli kondigde president Pierre Nkurunziza aan dat de ophalingen opgeschort zouden worden, omdat het hele bedrag opgehaald was. Het geld wordt echter nog altijd ingezameld, zij het op een kleinere schaal.

HRW wijst erop dat 70 procent van de 11 miljoen Burundezen onder de armoedegrens zit. De autoriteiten zouden er dus voor moeten zorgen dat alle Burundezen toegang kunnen krijgen tot de nodige humanitaire hulp, klinkt het.

De mensenrechtenorganisatie verzamelde tientallen gevallen uit 2019 van moorden, verdwijningen of het in elkaar slaan van echte of vermoedelijke politieke tegenstanders, door Imbonerakure, soms samen met de ordediensten.

Het land is internationaal geïsoleerd nadat president Pierre Nkurunziza zich in april 2015 kandidaat stelde voor een ongrondwettelijke derde termijn. Het protest tegen die kandidatuur werd hard neergeslagen, en sindsdien is de rust in het land nog niet echt weergekeerd. Verschillende westerse landen, waaronder ook België, schortten de ontwikkelingshulp grotendeels op. Met de vrijwillige heffingen moesten de verkiezingen toch gefinancierd raken.

Voor het onderzoek werden meer dan 80 mensen geïnterviewd, onder wie 65 slachtoffers van het misbruik. Die slachtoffers zijn afkomstig uit 13 van de 18 Burundese provincies.

bron: Belga