Wereldberoemde Victoriawatervallen niet meer te herkennen door klimaatverandering

De Zambiaanse president Edgar Lungu trekt aan de alarmbel. De Victoriawatervallen zijn nauwelijks nog te herkennen van wat ze vroeger waren. Op sommige plekken loopt er amper nog water over de rand. De boosdoener? De klimaatverandering.

Wie de prachtige Victoriawatervallen ooit al in levenden lijve mocht bewonderen, weet dat ze normaal gezien een watergordijn van 1708 meter breed en 100 meter hoog vormen. Per minuut valt er 500 miljoen liter water over de rotswand, maar momenteel is daar niets meer van te merken. De breedste watervallen van Afrika liggen er droog bij en het waterpeil van de Zambezi-rivier staat op het laagste punt in een kwarteeuw.

Extreem laag waterpeil

Reden genoeg om aan de alarmbel te trekken, en dat heeft De Zambiaanse president Edgar Lungu (63) dan ook gedaan. “Het bijzonder lage waterpeil van de Zambezi bedreigt een van de grootste natuurwonderen ter wereld. Willen we de Zambezi doorgeven zonder de machtige Victoriawatervallen? Is dat wat we willen? Er zijn ingrepen die we nu kunnen doen”, vertelde hij in een interview met de Britse zender Sky News.

Afhankelijk van waterkracht

De reden van de extreme droogte is de klimaatverandering. Die brengt heel wat teweeg in Zambia, want het land is enorm afhankelijk van waterkracht. Bovendien leven meer en meer Zambianen in hongersnood. Zo’n twee miljoen Zambianen en nog eens zeven miljoen mensen in buurland Zimbabwe hebben nood aan voedselhulp.

“Geen tijd voor politieke spelletjes”

Lungu roept op om het klimaatprobleem ernstig te nemen en hekelt de klimaatontkenners. “We hebben geen tijd om politieke spelletjes te spelen rond de klimaatverandering. Het is een ernstig probleem en een echt probleem, en we zijn verrast als mensen het trivialiseren en zeggen dat het niet bestaat. Ze leven in een andere wereld. Hier in Zambia voelen wij de effecten van de klimaatverandering elk dag, en ze hebben een impact op iedereen”, klink het.



De Victoriawatervallen in betere tijden: