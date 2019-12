Kwik stijgt naar zachtere temperaturen, maar er is regen op komst

De komende dagen is er zowel goed als slecht nieuws te rapen in de weersvoorspellingen. De temperaturen stijgen, maar dat gaat gepaard met verschillende periodes van neerslag.

Vandaag wordt een natte dag door een neerslagzone voor intense regen zorgt. Het blijft de ganse dag zwaarbewolkt tot betrokken. In de loop van de namiddag wordt het droger in het westen, al blijft de kans op een bui daar nog lokaal bestaan. De maxima liggen tussen +1 graad in de Hoge Ardennen, 8 graden in het centrum en 11 graden in het westen. De wind waait matig tot vrij krachtig en aan zee soms krachtig uit het zuidwesten. Windstoten tot 50 km/ u zijn mogelijk.

Zaterdag wordt het tijdelijk rustiger. Het is wisselend tot meestal zwaarbewolkt met in het oosten meer wolkenvelden. Daar kan lokaal ook een buitje vallen. Het wordt vrij zacht met maxima tussen 5 en 10 graden. Zondag trekt een nieuwe regenzone oostwaarts. Wellicht zou dit in de voormiddag al gebeuren, al dient de timing nog wel bevestigd te worden. Aan de achterzijde van de storing krijgen we nog buien te verwerken. De temperaturen stijgen naar waarden tussen 6 en 12 graden bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten.

Regenachtig begin van de week

Ook maandag krijgen we verschillende buien te verwerken. Een donderslag behoort daarbij tot de mogelijkheden. De temperaturen dalen enkele graden en schommelen tussen 4 en 9 graden. Dinsdag zou het tijdelijk rustiger en droger kunnen worden. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Maxima tussen 3 en 7 graden. Een nieuwe regenzone trekt daarna over ons land.

Waarschijnlijk brengt een storing regenachtig en winderig weer naar ons land in de nacht van dinsdag op woensdag. Aan de achterzijde van deze storing krijgen we nog buien te verwerken. In Hoog-België kunnen de buien een winters karakter aannemen. Maxima tussen 3 en 8 graden. Ook donderdag wisselvallig met regen of buien en vrij veel wind. Maxima tussen 4 en 9 graden.