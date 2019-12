Petitie eist zware straf voor tieners die gewond hert doodmartelden

Een petitie die vraagt dat twee tieners zwaar gestraft worden voor het doodschoppen van een gewond hert, heeft inmiddels al meer dan een half miljoen handtekeningen verzameld.

Twee jongens uit Brookville, in de Amerikaanse staat Pennsylvania, filmden onlangs hoe ze in de bossen een gewond hert aantroffen en het vervolgens meermaals op het hoofd schopten. Het dier stierf daarbij, en daarna trokken ze het gewei eraf. De beelden werden verspreid via Snapchat en werden meteen hevig bekritiseerd.

Jagersvereniging gedegouteerd

De tieners, die in het middelbaar zitten, werden intussen door de politie ingerekend en geïdentificeerd als Cody Hetrick en Alex Smith. Beide jongens zijn bekend in het jagerscircuit. De jagersvereniging is niet te spreken over hun acties. “Ze geven jagers een slechte naam. Ze martelden een gewond hert, schopten het meermaals en trokken het gewei eraf. Ze zouden voor altijd verbannen moet worden uit het jagerscircuit. Als jager vind ik dit walgelijk en schandelijk”, vertelde Christopher Hall aan Daily Mail.

Meer dan een half miljoen handtekeningen

Er werd een online petitie in het leven geroepen die ervoor ijvert om de twee jongens zwaar te doen boeten voor de dierenmishandeling. Daarin wordt opgeroepen om de tieners tot een maximumstraf te veroordelen. De teller staat op het moment van schrijven op 542.575 handtekeningen.

Hieronder een fragment uit de bewuste video. De beelden zijn niet geschikt voor gevoelige kijkers.