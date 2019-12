Pendelaar Elise verklapt: “Thuis is de enige plek waar ik echt mezelf kan zijn”

Elke week deelt Metro, samen met een pendelaar, de leukste lifestyletips met jou. Deze keer is het de beurt aan online marketeer Elise Cordaro (31) uit Antwerpen.

Tekst en foto door Camille Van Puymbroeck

Op welke tweedehandsaankoop ben je het meeste trots?

Ik volg erg veel tweedehandswinkels op sociale media, maar meestal ben ik nog aan het overwegen of ik iets al dan niet zal kopen en is het al weg. Ik heb wel erg mooie stoelen in huis die ooit nog van mijn overgrootoma zijn geweest en waar een prachtige tekening op staat. Het is extra leuk dat ik er een persoonlijke band mee heb.

Wat is je lievelingskledingstuk?

In de winter kies ik graag voor comfortabele kledingstukken die me lekker warm houden. Mijn favoriete trui is dan ook een heel zacht exemplaar in groen en wit met gouden accenten. Die ziet er feestelijk uit, maar kan ik toch elke dag aan zonder er overdressed uit te zien.

Op welke plek kom je helemaal tot rust?

Thuis. Daar zijn geen andere mensen, er is geen lawaai… Bovendien is het de enige plek waar ik echt mezelf kan zijn, ik heb toch de indruk dat je je op het werk of bij vrienden anders gedraagt dan thuis.

Naar welke vakantiebestemming keer je steeds terug?

Acht jaar geleden ben ik op Erasmus geweest in Rusland en daar wil ik heel graag nog eens naartoe. De hele ervaring was niet altijd even positief, maar ik zou het land graag nog eens bezoeken in vakantiemodus, wanneer ik alle vrijheid heb om te doen en laten wat ik wil.

Welk Instagramaccount geeft je inspiratie?

Stiekem – of niet zo stiekem – ben ik een echte marketingnerd. Daarom volg ik @rachelbell erg graag, want zij post vaak waardevolle tips waar je ook echt wat mee kan op professioneel gebied.

Welk boek zou je aanraden op een regenachtige zondagnamiddag?

Ik heb onlangs mijn eigen boek ‘Anders gaat ook. Hoe ik functioneer met autisme en ADHD’ uitgebracht en de hele aanloop naar die release zorgde ervoor dat ik weinig tijd had om andere dingen te lezen. In principe is het boek gericht op een nichepubliek, maar ik hoor ook van anderen dat ze er iets aan hebben. Veel mensen vinden het bovendien interessant om een kijkje te nemen in het hoofd van iemand met autisme en ADHD.

Wat moeten mensen zeker bezoeken in Antwerpen?

Er is hier zoveel te zien! Zij die willen genieten van een biertje zou ik aanraden om naar het Paeters Vaetje aan de kathedraal te gaan. Het is een heel klein café, maar ze hebben er meer dan 500 soorten bier. Verder moet je zeker een wandeling maken door het Zuid en Zurenborg en een bezoekje brengen aan de Vrijdagmarkt.

Welk restaurant doet je watertanden?

Dit bericht bekijken op Instagram Can we meat for dinner tonight ? Een bericht gedeeld door Uber Eats Belgium (@ubereats_be) op 14 Aug 2018 om 8:11 (PDT)

Ik ben vaste klant bij Wow Wok aan de Oude Koornmarkt in Antwerpen. Het zijn gewoon de beste noedels naar mijn smaak. Ik neem altijd de noedels met kip en Thaïse currysaus – intussen weten ze al wat ik ga bestellen. Heb ik zin in ribbetjes, dan ben ik bereid om speciaal daarvoor naar Gent te gaan. Bij De Gekroonde Hoofden zijn ze om te watertanden en de bediening is ook nog eens super attent.