KISS & RIDE. De leukste berichten van de voorbije week

Elke sturen pendelaars hartverwarmende berichten naar onze Kiss & Ride-rubriek. Soms hebben ze de liefde van hun leven gekruist of zijn ze iets verloren en soms willen ze gewoon iemand bedanken. Wij bundelen elke vrijdag de leukste berichten van de afgelopen week.

Maandag:

29 november, omstreeks 7u39, perron 15 en 16, Brussel-Zuid, trein richting Liège-Guillemins: jij, de blondine met de oogverblindende glimlach, spookt sinds gisteren door m’n hoofd. Zoals ik al zei: “you took my breath away”. Bel je me? Of mail me op [email protected]

Dinsdag:

Graag had ik de dame die mijn gsm samsung gevonden en binnengebracht heeft bij Orange in Antwerpen hartelijk bedankt voor haar eerlijkheid en alle moeite die ze gedaan heeft om mij mijn gsm terug te bezorgen.

Spijtig genoeg heb ik geen gegevens van haar. Indien je dit berichtje leest mag u me altijd contacteren, ik zou je graag persoonlijk bedanken. Mooi dat er nog eerlijke mensen als u bestaan :))

Mailadres: [email protected]

Woensdag:

Aan alle vriendelijke medereizigers die een helpende hand toestaken of zich om me bekommerden na mijn lelijke val op perron 9 Berchem-Station -3/12/2019, trein van 8.00 richting Brussel: Mijn humeur zei wat anders, maar toch uit de grond van mijn hart BEDANKT!!

Donderdag:

Het is al een tijdje geleden dat ik je iets liefs heb geschreven (of gezegd) dus wil ik je laten weten dat je altijd heel leuke hemdjes draagt.

Ik weet dat ik af en toe zeg dat ik je haat, maar dat meen ik natuurlijk niet. Je bent namelijk fantastisch en ik weet dat ik altijd op jou kan rekenen!

May the force be with you, always 🙂 -A

Vrijdag: