Deze spectaculaire lichtshows in Oostende en Brussel brengen je in de kerstsfeer

De eindejaarsperiode is de meest knusse tijd van het jaar. Hoewel het buiten vriest dat het kraakt, komen we graag buiten om te kerstshoppen. Daar zitten de feeërieke lichtjes in de winkelstraten en op kerstmarkten zeker voor iets tussen. In Oostende en Brussel gaan ze lichtjes verder en verheffen ze kerstverlichting tot ware kunst. Die winterse gezelligheid kan je combineren met een klassieke citytrip.

Janne Vandevelde

Oostende

Kerst

Wie denkt dat de kust en kerst niet samengaan, moet dringend eens naar Oostende afzakken. De Koningin der Badsteden pakt dit seizoen uit met een lichttunnel van 188 meter lang. Vier keer per dag word je getrakteerd op een spektakel van 232.500 lampjes die flikkeren op het ritme van de leukste kersthits.

Adolf Buylstraat

tot 05/01/2020

De meeste kerstmarkten staan opgesteld op een plein, maar in Oostende gaan ze voor een groenere aanpak. Hier kan je immers van je jenever nippen in een park, dat voor de gelegenheid overladen is met lichtjes. De kleinsten kunnen ondertussen kerstballen vissen of een ritje maken op de draaimolen. Het pronkstuk van Winter in het park is de schaatsbaan. Die drijft op het midden van de vijver. Veel glijplezier!

Leopoldpark

tot 05/01/2020

visitoostende.be

Cultuur

Wist je dat James Ensor uit Oostende afkomstig was? De wereldberoemde kunstenaar staat vooral bekend om zijn schilderijen met maskers, maar je kan ook de rest van zijn oeuvre ontdekken in de expo Dromen van parelmoer in Mu.ZEE. Samen met werken van Spilliaert bewonder je de ENSOR-verzameling van het Antwerpse KMSKA, die al in New York, Los Angeles en Tokyo mocht schitteren.

Mu.ZEE

Romestraat 11

tot 01/03/2020

Slapen

Sinds juli is Oostende een boetiekhotel rijker: Monarc. Eigenaar Fabian Buffel renoveerde een tweesterrenhotel tot een stijlvolle viersterrenzaak, met respect voor het statige herenhuis. Monarc is een perfecte mix tussen geschiedenis en modern design. Wanneer je binnenkomt, heten een zwierige kroonluster en hippe bar je welkom. Voor wie een persoonlijke aanpak verkiest en de grote hotelketens liever mijdt, is dit hotel een aanrader.

Monarc

Koningsstraat 61

hotelmonarc.com

Shoppen

Zoals in elke badstad, struikel je in Oostende bijna over de souvenirwinkels. Toch kruisen ook stijlvolle kledingzaken je winkelpad. Maison L’Oxygène heeft chique Franse merken in de aanbieding, zoals Ba&sh en Opullence, maar is ook fan van onze Belgische namen, bijvoorbeeld Julia June.

Maison L’Oxygène

Leopold II Laan 30

maisonloxygene.be

Brussel

Kerst

Vind je het toch wat te koud om in de openlucht van een lichtspektakel te genieten? Dan is The DOME de oplossing voor jou. In de witte koepel op het Muntplein kan je je vergapen aan geluid- en beeldcreaties met het noorderlicht, zweef je door het universum en duik je tussen de koraalriffen. En dat terwijl je in comfortabele kussens wegzakt!

Muntplein

tot 05/01/2020

winterpret.be

Shoppen

Te midden van al dat wintergeweld vind je UNIQLO. De Japanse kledingwinkel heeft net een nieuwe collectie uit, in samenwerking met het Finse label Marimekko. De wintercollectie bestaat uit heattech T-shirts, kasjmieren truien, hemdjurken en donsjassen voor baby’s, meisjes en dames. Perfect als je op zoek bent naar matching outfits voor jou en je mini-me! De vrolijke, legendarische prints van Marimekko maken van je kledij een echt kunstwerk om te koesteren. De Kivet-bolletjesprint werd bijvoorbeeld al ontworpen in 1956. Een stukje modegeschiedenis in een modern jasje.

UNIQLO

Munt

uniqlo.com

Eten

We blijven in Azië met Dam Sum. Deze zaak op de Vismarkt serveert de lekkerste gestoomde en gefrituurde hapjes uit China. Vooral de Xiao Long Bao met Wagyu Beef is niet te versmaden. En dat in een kleurrijk interieur waar je het automatisch warm van krijgt. Voor wie de braadworst en escargots op de wintermarkt om de hoek beu is.

Dam Sum

Brandhoutkaai 51

damsum.com