Daarom moet je vaker plassen bij koud weer

Het is koud buiten, je kleed je lekker warm aan, gaat nog even op toilet voor je de deur uitgaat en je bent van plan om de hele namiddag kerstcadeautjes te kopen. Maar nog voordat je één winkel hebt gedaan, moet je alweer plassen. Klinkt dat je bekend in de oren? Geen zorgen, je bent niet alleen.

Heel wat mensen worden in de winter geconfronteerd met een lastig probleem: ze moeten vaker plassen. En dat is niet echt een pretje als je helemaal bent ingeduffeld met duizend-en-een laagjes.

Koude diurese

Die extra toiletbezoekjes worden niet veroorzaakt door overmatig theeleuten of iets in die richting. Er is namelijk een wetenschappelijke reden waarom je lichaam vaker urine kwijt wil tijdens de koudste maanden van het jaar: koude diurese. Als het zo koud is dat je lichaamstemperatuur daalt, wordt er meer bloed naar het centrum gestuurd en scheiden je nieren extra vloeistof af om de druk te stabiliseren. Daardoor komt er dus meer urine in je blaas terecht en moet je vaker naar toilet. Het is dus ook tijdens de wintermaanden van belang om voldoende te drinken, want al die toiletbezoekjes moeten ook gecompenseerd worden.