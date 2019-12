BIZAR. Luxejacht botst terwijl kapitein en matroos dronken seks hebben

Een pleziertochtje met een luxejacht is op zowel een climax als een anticlimax geëindigd. Vorig jaar botste het schip tegen een boei en een andere jacht, wat voor bijna 86.600 euro aan schade veroorzaakte. De matroos bekende vorige week dat zij en de kapitein dronken seks hadden, waardoor de jacht stuurloos werd.

Kapitein Jeremy ‘JJ’ Piggott en matroos Cheya Handley maakten in maart 2018 de tocht van Brisbane naar thuishaven Gold Coast met de Crystal Blue, een luxejacht van 24 meter die je kan afhuren mét personeel. Dat personeel bevond zich op de bewuste avond alleen op de jacht, en besloot het zich gezellig te maken op het dek. “We lagen wat te praten op het dek, keken naar de sterren, en van het één kwam het ander”, verklaarde Cheya volgens Australische media tijdens het onderzoek. Ze hadden ook alcohol gedronken en overtraden daarmee het arbeidsreglement. Kapitein Jeremy Piggott zou tijdens de daad geprobeerd hebben om het vaartuig via afstandsbediening bij te sturen. Dat mislukte: de luxejacht botste eerst tegen een boei, dan tegen een andere jacht dat voor anker lag, om vervolgens te stranden op een nabijgelegen strand.

Veroordeeld

Kapitein Piggott werd eerder dit jaar al voorwaardelijk veroordeeld voor het roekeloos overtreden van zijn plicht. Hij kreeg een boete van 4.000 Australische dollar (ongeveer 2.500 euro) en een tweejarige verplichting tot goed gedrag. Als hij die twee jaar niet op gelijkaardige overtredingen wordt betrapt, vervalt de veroordeling. Tijdens de vrijpartij liet hij een mast zakken opdat de beveiligingscamera afgedekt werd.

Matroos Handley gaf in haar proces vorige week tevens haar schuld toe. “Ja, ik heb iets verkeerd gedaan, drinken tijdens het werk. Ik had beter moeten weten, ik heb het grondig verpest”, zei ze tijdens een opgenomen interview met de scheepsvaartinspectie dat werd afgespeeld in de rechtszaal. Ze werd vervolgens voorwaardelijk veroordeeld voor het in gevaar brengen van een persoon of vaartuig. Ze kreeg een lichtere straf van 1.000 dollar (ongeveer 600 euro) en een verplichting tot goed gedrag van zes maanden.

Ontslagen en vervolgens gepromoveerd

Cheya’s advocaat argumenteerde dat de aangerichte schade, die goed was voor meer dan 140.000 dollar of 86.600 euro aan kosten, niet veroorzaakt werd tijdens de tien minuten waarvoor ze nalatigheid heeft toegegeven. Hij wees ook op de verwrongen machtsrelatie tussen kapitein en matroos, waardoor Cheya moeilijk nee kon zeggen tegen kapitein Jeremy. Hij vond het een zware veroordeling voor iemand die aspireerde bij de grenspatrouille te werken. Cheya werd na het incident bij Crystal Blue Yacht Charters ontslagen, maar werd vervolgens weer aangenomen én heeft promotie gemaakt.