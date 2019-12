Antwerpenaar naar de cel omdat hij zijn 15-jarige stiefdochter stiekem filmde

Een 44-jarige man uit Merksem is veroordeeld tot twaalf maanden cel met uitstel omdat hij zijn minderjarige stiefdochter met een verborgen camera begluurde.

De feiten dateren van drie jaar geleden, maar pas nu heeft de correctionele rechtbank van Antwerpen een uitspraak over de zaak gedaan. De man bespioneerde zijn toen 15-jarige stiefdochter met een cameraatje dat verstopt zat in een weerstation dat op haar kamer stond. Zo filmde hij onder meer hoe het meisje zich uitkleedde en zichzelf bevredigde.

De dubieuze feiten kwamen aan het licht toen een collega van de man een geheugenkaart met videobeelden van het slachtoffer gevonden had op het werk. Daarop deed de moeder van het meisje meteen aangifte bij de politie.

Voyeurisme

Naar eigen zeggen wilde hij met het weerstation, dat hij ook een tijdje in de woonkamer en in de keuken had gezet, zijn stiefzoon betrappen omdat hij hem ervan verdacht geld te stelen en dingen te vernielen.

Het meisje had van hem echter een brief gevonden met tips over hoe ze zich moest bevredigen. Daardoor oordeelde de rechtbank dat het om voyeurisme ging. Hij werd veroordeeld tot twaalf maanden cel met uitstel en moet een schadevergoeding van 1.000 euro aan het meisje betalen.