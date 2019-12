Ontdek deze makkelijke recepten voor je favoriete snoep

Sinterklaas staat weer voor de deur en dat betekent geconfronteerd worden met al die lekkere chocolade snacks in de supermarkt! Maar wist je dat je deze ook gewoon gezellig thuis kunt klaarmaken, vaak gezonder dan het kant-en-klare product? Lees er hier alles over!

De feestdagen zitten elk jaar weer vol lekkers. Voor velen starten de lekkernijen niet met Kerstmis, maar Sinterklaas! Heerlijke chocolade, koekjes en snoepjes springen overal in het oog, van supermarkten tot reclame in de winkelstraten. Het is dan ook niet makkelijk om nee te zeggen.

Gelukkig bestaan er recepten die wat gezonder zijn dan je algemene chocoladereep van in de supermarkt. Dit artikel zet er een aantal voor je op een rijtje:

Kokosrepen

Die unieke smaak van kokos in een chocoladereep is niet makkelijk om te weerstaan! Gelukkig is dit recept klaar te maken in slechts 15 minuten. Het nadeel: je zult even geduld moeten hebben terwijl deze heerlijke repen in de diepvriezer zitten. Daarna kan je toehappen.

Wat heb je nodig?

60 g geraspte kokosnoot

4 eetlepels nu³ Fit Shake cocos

60 g nu³ biologische kokosolie

30 g nu³ kokosnootpasta

7 eetlepels (plantaardige) melk

100 g chocolade

Hoe ga je aan de slag?

Meng de geraspte kokosnoot, Fit Shake, 40 g kokosolie, de kokosnootpasta, agavestroop en (plantaardige) melk in een kom.

Vorm kleine repen met je handen en plaats ze voor 20 min in de vriezer.

Smelt ondertussen de chocolade met 20 g kokosolie en meng goed.

Dompel de kleine repen in de gesmolten chocolade en zet ze 10 tot 15 minuten terug in de vriezer voor het eten.

Pinda cups

Iedere pindakaas liefhebber kent ze wel. Voor alle fans hebben we goed nieuws: je favoriete snoep is makkelijker om klaar te maken dan je zou denken! Je hebt er zelfs geen oven voor nodig, enkel wat cupcake vormpjes en 3 ingrediënten.

Wat heb je nodig?

Hoe ga je aan de slag?

Smelt de chocolade. Meng ondertussen de pindakaas met de agavesiroop.

Giet een beetje gesmolten chocolade in een cupcake vormpje. Voeg een theelepel pindakaas toe. Werk af met een tweede laag gesmolten chocolade.

Laat 1u30 opstijven in de koelkast voor je toehapt.

Wist je dat: Hoewel de Sint uit Spanje komt, de kinderen daar geen cadeautjes krijgen op 6 december? Daar moeten ze wachten tot Driekoningen.

Chocoladetruffels

Deze zijn een echte favoriet, zeker tijdens de feestdagen! Geniet dit keer zonder schuldgevoelens want dit recept bevat geen toegevoegde suiker! Een gezonder alternatief wanneer je eens wil zondigen!

Wat heb je nodig?

160 g gemengde havervlokken

90 g nu³ Erythrit

40 g nu³ Criollo Rauw Cacaopoeder

100 g nu³ Kokosolie

2 eetlepels nu³ Vegan Proteïneshakepoeder Chocolade-Macchiato

70 ml (plantaardige) melk

vanille-extract

Hoe ga je aan de slag?

Meng de gemengde havervlokken, erytritol, cacaopoeder, vanille-extract en je proteïneshakepoeder.

Voeg de gesmolten kokosolie en de plantaardige melk toe. Goed mengen.

Vorm ballen en rol ze in cacaopoeder. Plaats de truffels 1 uur in de koelkast en klaar!

Chocolade sandwich koekjes met vulling

Misschien wel een van de bekendste koekjes! Dit recept mikt op een gezonde variatie op de klassieke oreo’s met meer eiwitten, weinig suikers en vooral veel vezels. Laat die healthy cheat day maar komen!

Wat heb je nodig?

Hoe ga je te werk?

Meng de havermout tot een fijn poeder.

Meng de havervlokken, rauwe cacao, chocolade en macchiato poeder, kokosolie en plantaardige melk in een kom.

Wanneer het deeg goed gemengd is, vorm kleine koekjes en bak ze gedurende 12 minuten op 180°C in een voorverwarmde oven.

Voor de vulling meng je de roomkaas met erytritol.

Zodra de koekjes uit de oven zijn en deze afgekoeld zijn, kan je de vulling tussen je koekjes steken.

