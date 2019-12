Vrijgesproken arts sleept staat voor rechter

Kris Permentier, de spoedarts die vorige week in beroep werd vrijgesproken voor de gifmoord op zijn echtgenote, wil eerherstel. Hij sleept de Belgische staat voor de rechter omdat hij in eerste instantie schuldig was bevonden. Dat schrijven Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen. “We gaan een procedure starten tegen de Belgische staat”, bevestigt zijn advocate Ann Van de Steen. “De motivering van het hof van beroep is klaar en duidelijk. In dit dossier zijn dwalingen gebeurd. We hebben het recht op eerherstel. De naam van mijn ­cliënt moet gezuiverd worden.”

Hoewel Permentier in principe schadevergoeding zou kunnen eisen, is het hem volgens zijn advocate niet om geld te doen. “Mocht hij toch centen krijgen, dan schenkt hij ze aan een goed doel.”

bron: Belga