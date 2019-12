UK Championship snooker – Chinees talent Yan Bingtao zet Neil Robertson te kijk

De Chinees Yan Bingtao (WS-20) heeft zich woensdag in York voor de kwartfinales van het UK Championship geplaatst. Het 19-jarige talent deed dat in stijl. Hij versloeg de Austrtraliër Neil Robertson, nummer vier van de wereld en toernooiwinnaar in 2013 en 2015, met 6-1. De 37-jarige Robertson had geen verhaal tegen het jonge geweld van Yan. Met breaks van 66, 74 en 56 nam “The Chinese Tiger” voor de pauze een 4-0 voorsprong. Het werd ook nog 5-0 en in het zesde frame kon Robertson bij 49 punten achterstand alleen door de nodige snookers te produceren voorkomen dat het een whitewash werd.

Na Judd Trump (WS-1) en de Welshman Mark Wiliams (WS-3) is Robertson de derde speler uit de top vier die uit het toernooi verdwijnt. Titelverdediger Ronnie O’Sullivan (WS-2) kan zich wel nog bij de laatste acht scharen. Daarvoor moet hij donderdag voorbij de Chinees Ding Junhui (WS-16).

In de kwartfinales (best of 11) staat Yan vrijdag tegenover de nummer vijf van de wereld, de Schot John Higgins. In een duel tussen twee voormalige wereldkampioenen schakelde de drievoudige UK-kampioen (1998, 2000, 2010) Stuart Bingham (WS-12) met 6-4 uit.

Ook de Chinees Liang Wenbo (WS-40) en de Noord-Ier Mark Allen (WS-7) wonnen woensdag hun achtste finale. Wenbo nam met 6-4 de maat van zijn landgenoot Li Hang (WS-41). Allen, vorig jaar runner-up, redde nipt zijn vel tegen de Noor Kurt Maflin (WS-42). Dankzij breaks van 60, 77, 126 en 68 haalde “The Pistol” een 1-3 en 4-5 achterstand op. Wenbo wacht in de kwartfinales de winnaar van het duel tussen O’Sullivan en Ding op, de volgende tegenstander voor Allen komt uit de partij tussen Gary Wilson (WS-18) en Nigel Bond (WS-98).

.

Bron: Belga