Staking brengt Franse verkeer tot stilstand

Vanwege de staking bij spoormaatschappij SNCF en de Parijse openbaarvervoermaatschappij RATP is er vandaag in Frankrijk grote verkeershinder. Vooral in de regio Parijs staan de auto’s in de file, berichten Franse media. Verschillende vakbonden hadden opgeroepen tot het protest tegen de geplande pensioenhervorming. Ook in scholen, openbare diensten, ziekenhuizen en bij justitie wordt het werk neergelegd. De pensioenhervorming maakt komaf met het grote aantal afzonderlijke systemen voor bepaalde beroepsgroepen. Werknemers zullen ook langer moeten werken.

Vooral bij het spoorwegverkeer dreigen de protesten langer aan te houden. “Ik denk dat de beweging de komende dagen blijft duren”, zei Jean-Baptiste Djebbari, staatssecretaris van Transport, aan nieuwszender BFMTV.

De SNCF kondigde aan dat slechts een op de tien hogesnelheidstreinen zou rijden. Op het regionale net zou de situatie gelijkaardig zijn. Ook het treinverkeer van en naar België is sterk verstoord. Metro’s in de hoofdstad rijden aan een lagere frequentie of helemaal niet. Er zijn ook verschillende betogingen gepland.

bron: Belga