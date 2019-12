Rellen in Parijs tijdens algemene staking

In Parijs zijn er deze namiddag rellen uitgebroken op de manifestatie tegen de pensioenhervormingen van president Macron. Tientallen gemaskerde individuen, volgens de Franse zender BFMtv radicale jongeren, sloegen in de buurt van de Place de la République ruiten in en gooiden een aanhangwagen omver. De politie zette traangas in en begon mensen op te pakken. Aan de betoging namen duizenden mensen deel, maar een officieel deelnemersaantal is er nog niet. Door de grote massa zette de stoet zich pas met veel vertraging in gang. Eerder maakte BFMtv al melding van rellen in Rennes en in Bordeaux.

Ook de klimaatactivisten van Extinction Rebellion lieten vandaag van zich horen, in het kader van het pensioenprotest. In heel Frankrijk hebben ze naar eigen zeggen duizenden elektrische steps lamgelegd. In Parijs en Lyon alleen al werden zowat 3.600 steps gesaboteerd door de QR-code onleesbaar te maken.

Bron: Belga