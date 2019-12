Nog geen vluchten op Eindhoven Airport door mist

Het vliegverkeer van en naar Eindhoven Airport ligt vanochtend stil als gevolg van de dichte mist. Omdat vertrekken zoals het er nu naar uitziet niet mogelijk is tot 10 uur, blijven elf toestellen vooralsnog aan de grond. Landen is niet mogelijk tot 11 uur, waardoor enkele vluchten moeten uitwijken. Dat meldt een woordvoerster van Eindhoven Airport. Gisterenavond lag het vliegverkeer ook al stil wegens mist. Op dit moment zijn vliegtuigen naar Eindhoven Airport onderweg uit onder meer Riga en Vilnius. Volgens de woordvoerster gaan deze uitwijken naar een ander luchthaven, maar het is nog niet bekend welke. Tot 11 uur staan nog eens zes aankomende vluchten gepland, die niet in Eindhoven kunnen landen.

De woordvoerster raadt reizigers aan de website van de luchthaven en de vliegtuigmaatschappijen goed in de gaten te houden. De situatie kan aangepast worden als het weerbeeld verandert, zegt ze.

Vluchten naar Lissabon en Girona zijn vanochtend geannuleerd. Dat komt niet door de mist maar door een staking in Frankrijk.

Bron: Belga