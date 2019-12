Leysen ziet geen plaats voor liberale premier in paarsgroene coalitie

BRUSSEL Als het van Kamerlid Christian Leysen (Open Vld) afhangt, komt er beter geen liberale premier aan het hoofd van een eventuele paarsgroene coalitie. Hij vindt ook de tijd niet rijp om over te gaan naar een snelle paarsgroene formatie en pleit ervoor eerst N-VA-voorzitter Bart De Wever het veld in te sturen. In De Ochtend op Radio 1 luidde Leysen (foto) gisteren de alarmbel. Hij wijst daarvoor naar de budgettaire inspanningen waar de volgende regering voor staat. Ze start al met een handicap door het tekort dat de voorbije jaren is aangedikt en er is de “pensioensneeuwval”, net als de explosie van de kosten in de gezondheidszorg. “Ik denk dat de inspanning sterk wordt onderschat”, aldus Leysen.

TIJD VOOR DE WEVER

Woensdag belegde informateur Paul Magnette opnieuw een vergadering met de paarsgroene partijen (socialisten, liberalen en groenen). Het is al de derde keer dat Magnette de paarsgroene partijen rond de tafel brengt. Toch is het voor Leysen nog te vroeg om voluit het paarsgroene pad in te slagen. Open Vld mag zich “niet in de fuik van één bepaalde coalitie begeven”. Magnette brengt maandag opnieuw verslag uit bij de koning en het liberale Kamerlid pleit er voor N-VA-voorzitter Bart De Wever het veld in te sturen. “Ik zie geen reden om dat niet te doen”.

PREMIERSCHAP

Er werd al geregeld geopperd dat zijn partijvoorzitster Gwendolyn Rutten het premierschap zou aangeboden krijgen om in een paarsgroen verhaal te stappen. Rutten ontkent dat ze zo’n aanbod heeft gekregen. Leysen gaat verder en vindt dat een liberale premier “in een door links gedomineerde coalitie waarschijnlijk niet past”. Hij merkt op dat een partij op een of andere manier een prijs betaalt voor het premierschap. “We hebben beter een goede regering met een goed programma dan snel een regering die op de kortst mogelijke tijd tegen de muur loopt”, vindt Leysen.

OPEN WEG INSLAAN

Voor Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) is paarsgroen “de beste en enige optie”. “Ik zie niet in hoe we vandaag in zee zouden gaan met N-VA”, een partij die “niet incontournable” is. Dat zei Vervoort op de RTBF-radio. “De PS is voorstander van paarsgroen en heeft dat nooit onder stoelen of banken gestoken. We willen een coalitie op federaal niveau die in lijn ligt met de verwachtingen van de kiezer”, voegt Vervoort er aan toe. Ter herinnering: N-VA is met voorsprong de grootste partij in Vlaanderen. “We zitten niet meer in de fase van de hypotheses. Vandaag ligt er een weg open en we moeten die kunnen inslaan”, aldus nog Vervoort.

bron: Belga