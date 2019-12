Invallen in Limburgse horecazaken wegens gesjoemel met witte kassa’s

Speurders van de federale gerechtelijke politie (fgp) van Limburg zijn vandaag in verschillende horecazaken in Genk, Hasselt, Zutendaal, Maasmechelen en Lommel binnengevallen in het kader van een onderzoek naar fiscale en informaticafraude. Er zijn tien personen gearresteerd voor verhoor. Er is sprake van mogelijk gesjoemel met de witte kassa’s in de horecazaken. Het zou gaan om omvangrijke geldbedragen. Dat meldt het parket van Limburg. “Sinds enige tijd voeren justitie en politie Limburg een grootscheeps onderzoek naar fiscale fraude en informaticafraude in de horeca. Sommige horeca-uitbaters worden ervan verdacht hun witte kassa te manipuleren met als doel belastingen te omzeilen. De methodiek om de omzet te verlagen zou door de leverancier van de witte kassa’s zelf ter beschikking worden gesteld, ” legt persmagistraat Dorien Vanderheiden uit.

Om de fraude aan te tonen werden donderdagochtend door mensen van federale gerechtelijke politie Limburg, met steun van het interventiekorps en de politieschool, zestien huiszoekingen uitgevoerd in Zutendaal, Hasselt, Genk, Maasmechelen en Lommel. De huiszoekingen vonden plaats op de inschrijvingsadressen van de verdachten en hun horecazaken. Er werden tien personen gearresteerd voor verhoor. De horecazaken, waar mogelijk fraude werd vastgesteld, werden tijdelijk verzegeld om de fraude te stoppen.

Bron: Belga