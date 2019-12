Gewonden bij schietpartij op Amerikaanse legerbasis Pearl Harbor in Hawaï

Op de Amerikaanse legerbasis van Pearl Harbor in Hawaï is woensdagnamiddag plaatselijke tijd een schietpartij uitgebroken. Dat hebben de militaire autoriteiten ter plaatse laten weten, zonder meer details te verschaffen. Volgens lokale media zou een onbekende persoon om zich heen hebben geschoten en daarbij drie mensen hebben verwond. Twee slachtoffers verkeren in kritieke toestand, luidt het. De schutter zelf is dood, meldt de zender Hawaii News Now onder aanhaling van ooggetuigen.

De toestand is intussen onder controle, zo heeft een woordvoerder van de legerbasis gezegd. Meer informatie over het incident is er voorlopig niet. De toegang tot de basis is momenteel afgesloten, twitterde het leger.

Bron: Belga