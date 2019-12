Erdogan nodigt Duitse, Franse en Britse collega’s uit in Istanboel

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan verwacht de leiders van Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië in februari in Istanboel. Dat heeft hij vandaag zelf aangekondigd. In de marge van de NAVO-top van gisteren in Londen zag Erdogan al de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Franse president Emmanuel Macron en de Britse premier Boris Johnson. Ze bespraken het conflict in Syrië en het lot van de Syrische vluchtelingen. Erdogan zei in Londen al dat de vier hebben beslist om zeker eens per jaar elkaar te zien. Het Turkse regeringsgezinde persbureau Anadolu berichtte vandaag dat de tweede top van de vier staats- en regeringsleiders in Turkije zal plaatsvinden.

Ankara kreeg vanuit Europa, en zeker van Macron, zware kritiek op zijn beslissing om het noordoosten van Syrië binnen te vallen. Het bracht Macron ertoe om de NAVO “hersendood” te noemen. Turkije blijft intussen volhouden dat het offensief gericht is tegen Islamitische Staat en de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG), om zijn grens met Syrië te beveiligen en een veilige zone op te richten om Syrische vluchtelingen naartoe te sturen. De YPG-milities speelden een essentiële rol in de strijd van het Westen tegen IS.

Bron: Belga