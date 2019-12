Duitsland gaat weer “gevaarlijke criminelen” uitzetten naar Syrië

Duitsland heeft vandaag beslist om opnieuw uitwijzingen naar Syrië toe te laten, maar enkel voor “gevaarlijke criminelen”. Die zijn tot vandaag verboden vanwege de burgeroorlog in het land. De beslissing werd genomen tijdens een vergadering van de ministers van Binnenlandse Zaken van de zestien deelstaten in Lübeck. Sinds 2011, de start van de oorlog, werd het uitwijzingsverbod voor Syrië elke zes maanden gewoon verlengd. Er zijn echter praktische problemen. “Hoe kunnen we rechtvaardigen bij de mensen hier dat iemand die een zwaar misdrijf pleegt beschermd kan blijven als vluchteling”, zei Hans-Joachim Grote, voorzitter van de ministeriële conferentie. Grote gaf toe dat het feit dat Duitsland op dit moment geen gesprekspartner heeft in Syrië de zaken moeilijker maakt. “Maar de wil om criminelen uit te wijzen is er.” Een andere moeilijkheid is dat elke deelstaat dit nog verder zal moeten bespreken – het zijn de deelstaten die bevoegd zijn voor migratie.

Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken is vandaag nog van mening dat er in Syrië geen regio is waar vluchtelingen zonder risico naar kunnen terugkeren. In Duitsland wordt al maanden gedebatteerd over de kwestie. De conservatieven in de partij van bondskanselier Angela Merkel ijveren al langer voor het opheffen van dat verbod, om tegemoet te komen aan de eisen van een deel van hun kiespubliek.

