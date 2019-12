Ding Junhui schakelt titelverdediger Ronnie O’Sullivan uit op UK Championship snooker

’s Werelds nummer twee Ronnie O’Sullivan zal het UK Championship geen derde keer op rij winnen. Op zijn 44e verjaardag werd “The Rocket” vandaag in York in de achtste finales met 6-4 uitgeschakeld door de Chinees Ding Junhui (WS-16), de toernooiwinnaar van 2005 en 2009. “Enter the Dragon” nam met breaks van 81, 52 en 110 meteen een 3-0 voorsprong. Voor de pauze milderde O’Sullivan tot 3-1 en nadat Ding het vijfde frame gewonnen had, kwam de Engelsman met breaks van 77, 107 en 124 4-4 langszij. O’Sullivan kreeg ook een kans op een 4-5 voorsprong, maar miste op rood, waarop Ding met een 54 break dat frame binnenhaalde en ook het volgende spelletje won.

“Ik was blij dat ik vier frames kon winnen, want het dreigde een afstraffing te worden”, reageerde O’Sullivan, met zeven zeges (1993, 1997, 2001, 2007, 2014, 2017, 2018) recordhouder op het UK Championship. Bij 4-4 kreeg ik nog een paar kansen, maar ik heb ze niet kunnen grijpen. Ik heb een paar cruciale ballen gemist. Ding speelde een geweldige partij en is de verdiende winnaar. Hij kan het toernooi winnen, maar er zijn nog wel een paar kandidaten op de toernooizege.”

Ding was de jongste twee seizoenen maar een schim van de man die dertien rankingtoernooien won. Zijn laatste toernooizege dateert van het World Open in september 2017. Tegen O’Sullivan schitterde hij weer als vanouds. “Ik heb goed gespeeld. Op negentig procent van mijn beste niveau”, verklaarde Ding. “Ronnie speelde alweer fantastisch, maar hij potte niet zoveel lange ballen en dus kreeg ik kansen. Daar moest ik optimaal gebruik van maken, want met Ronnie ben je nooit klaar. Ook mijn safety was goed. Hopelijk kan ik dit gevoel nu vasthouden en elke match zo spelen.”

Er zal alvast minstens één Chinees in de halve finales staan. De 32-jarige Ding neemt het in de kwartfinales (best of 11) immers op tegen zijn land- en leeftijdgenoot Liang Wenbo (WS-40). Die won woensdag in een eerder Chinees onderonsje met 6-4 van Li Hang (WS-41). De kans bestaat dat ook een halve finale volledig Chinees zal zijn. De winnaar van het duel tussen Ding en Liang treft Yan Bingtao (WS-20) of de Schot John Higgins (WS-5). Die laatste is na de uitschakeling van O’Sullivan de hoogst gerangschikte speler in het toernooi. Eerder sneuvelden Judd Trump (WS-1), de Welshman Mark Williams (WS-3) en de Australiër Neil Robertson (WS-4) al.

