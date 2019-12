Croky Cup – Club Brugge schakelt Oostende met strafschoppen uit

Club Brugge heeft zich woensdag in Oostende voor de kwartfinales van de Beker van België geplaatst. Het versloeg de kustploeg in een strafschoppenreeks met 2-4. Na 90 minuten en verlengingen was het 1-1. Oostende kende een droomstart en kwam al na drie minuten op voorsprong. Mats Rits zette een tackle in op de diepgestuurde Andrew Hjulsager, waardoor de bal voor de voeten van Idrissa Sylla kwam, die maar af te werken had. Club zocht naar de gelijkmaker, maar kwam, buiten een afgeweken voorzet van Krépin Diatta die op de lat belandde, niet aan veel kansen in de eerste helft.

In de tweede helft voerden de bezoekers de druk op en na 73 minuten kon Diatta, die een twintig minuten eerder alweer de lat had getroffen, nu wel scoren op assist van Loïs Openda. Twee minuten later ging het van kwaad naar erger voor Oostende. Yaya Sané moest met rood van het veld na een wilde tackle op Openda. Bijna stond het meteen 1-2, want Simon Deli kopte in de daaruit resulterende vrije trap van dichtbij op de lat. Toch hield Oostende nog vol en lukte het Club niet om penalty’s te vermijden. Daarin trok de competitieleider alsnog aan het langste eind, met dank aan Simon Mignolet, die twee elfmeters stopte. De doelman van de Rode Duivels belette Renato Neto en Logan Ndenbe het scoren.

Bij de loting voor de kwartfinales zit Club Brugge in de trommel met Antwerp, Zulte Waregem, KV Kortrijk, Standard, Union Sint-Gillis en Charleroi. Donderdag komt daar nog Moeskroen of RSC Anderlecht bij.

Bron: Belga