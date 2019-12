Croky Cup – Anderlecht-Club Brugge en Standard-Antwerp zijn blikvangers in kwartfinales

RSC Anderlecht neemt het over twee weken in de kwartfinales van de Beker van België in het Atsridpark op tegen Club Brugge. Dat is het resultaat van de loting die donderdagavond door Pro League-woordvoerder Stijn Van Bever en ex-Rode Duivel Gilles De Bilde werd uitgevoerd in Moeskroen. Andere blikvanger in de strijd om de halvefinaletickets is de partij tussen Standard en Antwerp, die op Sclessin wordt afgewerkt. Zulte Waregem neemt het in eigen huis op tegen Sporting Charleroi. KV Kortrijk moet op verplaatsing naar het Dudenpark van Union Saint-Gilloise, de enige 1B-club bij de laatste acht.

De kwartfinales worden op dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 december afgewerkt.

bron: Belga