Champions League volley (m) – Maaseik start met 2-3 zege in Ankara

Maaseik is woensdag met een 2-3 zege bij het Turkse Halkban Ankara aan de champions League volleybal gestart. De manschappen van Joel Banks zetten daarbij een 2-0 achterstand nog in winst om. De setstanden waren 25-20, 25-23, 27-29, 20-25 en 10-15. De andere wedstrijd van de eerste speeldag in groep C, tussen het Russische Zenit Kazan en het Poolse Jastrzebski Wegiel wordt pas op 18 januari gespeeld. Volgende week ontvangt Maaseik Kazan op de tweede speeldag. De vijf groepswinnaars en de beste drie nummers twee stoten door naar de kwartfinales.

Bron: Belga