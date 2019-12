Belgen in het buitenland – Origi scoort twee keer in Merseyside derby

Divock Origi heeft Liverpool woensdag met twee doelpunten aan de overwinning geholpen in een spektakelrijke Merseyside derby tegen Everton. De Belg mocht in de basis starten bij de thuisploeg die won met 5-2. Origi bedankte Jürgen Klopp al na 6 minuten voor het vertrouwen. Op een snelle counter werd hij door Sadio Mané alleen voor doel gezet en opende hij de score. De 2-0 was van gelijkaardige makelij: weer werd Mané diepgestuurd op de tegenaanval, maar deze keer koos de Senegalees Xherdan Xaqiri uit, die de bal binnen werkte (17.). Moise Keane reageerde kort daarna voor Everton (21.), maar tien minuten later was het opnieuw de beurt aan de Belgische spits. Origi legde een lange bal van Dejan Lovren prachtig dood en trapte de bal voorbij Jordan Pickford (32.). Op slag van rust kwamen er nog twee doelpunten bij op Anfield. Mané nam deze keer zelf het doelpunt voor zijn rekening (45.) en Richarlison deed hetzelfde aan de overzijde (45+3.). Origi werd na 73 minuten naar de kant gehaald. In de slotminuut maakte Georginio Wijnaldum er nog 5-2 van.

Leander Dendoncker vond woensdag eveneens, voor het eerst in de Premier League, de weg naar het doel. Hij opende de score in de 3e minuut en zette Wolverhampton zo op weg naar een 2-0 zege tegen West Ham United.

Thomas Meunier mocht heel de wedstrijd meedoen in de 2-0 van PSG tegen Nantes. Kylian Mbappé (52.) en Neymar (85.), via penalty, waren de doelpuntenmakers.

Elders in Frankrijk viel Leya Iseka in de 67e minuut in bij Toulouse, dat met 1-2 verloor van Monaco. Wissam Ben Yedder scoorde na vijf minuten de 0-1. Yaya Sanogo maakte de gelijkmaker met een strafschop, maar diep in het slot nam Monaco nog afstand, dankzij Gelson Martins (84.).

Bron: Belga