Algemene staking Frankrijk – Meer dan 180.000 man op straat in verschillende Franse steden

In Frankrijk telden de ordediensten donderdagmiddag zo’n 180.000 manifestanten, verspreid over een 30-tal steden, die op straat komen tegen de pensioenhervorming van president Macron. Het gaat wel nog maar om een voorlopig cijfer, want de opkomst van de betogingen in Parijs, Lyon en Marseille zijn niet meegeteld. De sfeer is in elk geval gespannen: Franse media maken melding van relletjes met de ordediensten in Bordeaux en in Rennes. Daarbij werd ook traangas ingezet. In Parijs zijn volgens BFMtv 65 mensen opgepakt bij meer dan 6.000 preventieve controles.

bron: Belga