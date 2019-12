Afghaanse moeder van drie kinderen komt om bij brand in vluchtelingenkamp in Lesbos

Een Afghaanse vrouw van 27 jaar, de moeder van drie kinderen, is verkoold teruggevonden na een brand in de container waar ze woonde in het door de EU gefinancierde vluchtelingenkamp van Kara Tepe, op het Griekse eiland Lesbos. Dat zegt de politie vandaag. De dodelijke brand gebeurde een paar uur voor het bezoek aan Athene van de Europese commissarissen die bevoegd zijn voor migratie, Ylvia Johansson en Margaritis Schinas. Ze hadden een onderhoud met de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis. “De situatie is zeer dringend en we moeten een oplossing vinden”, zei Ylva Johansson aan het Griekse persbureau Ana na afloop.

De dodelijke brand vond gisterennacht plaats, rond 2 uur lokale tijd, zegt de politie. Er is een onderzoek geopend naar de oorzaak van de brand. De echtgenoot van het slachtoffer slaagde er nog in om zijn drie kinderen in veiligheid te brengen, maar verloor het bewustzijn toen hij daarna zijn vrouw in de container probeerde te redden, bericht de Griekse openbare omroep Ert. Volgens de zender zou de brand het gevolg zijn van een explosie van een gasfles die de familie gebruikt om zich te verwarmen.

In het kamp van Kara Tepe verblijven volgens ngo’s 1.324 migranten en vluchtelingen. Het zou vooral gaan om kwetsbare gezinnen, die dikwijls overgebracht worden vanuit het grote, vuile kamp van Moria, een kamp dat eveneens gefinancierd wordt met Europees geld.

Griekenland is in 2019 de belangrijkste toegangspoort geworden voor asielzoekers die vanuit Turkije Europa willen bereiken. Meer dan 37.000 personen zitten momenteel vast in de onhygiënische kampen op Lesbos en vier andere eilanden in de Egeïsche Zee. Hun capaciteit is beperkt tot 6.300 plaatsen.

Athene, dat de voorbije maanden de asielprocedure verstrengde, beloofde om binnenkort 20.000 personen op de eilanden te verhuizen. Maar het land eist daarbij dat de last van migratie eerlijk verdeeld wordt in de Europese Unie. Er moet een nieuw Europees plan komen om migranten die geen recht hebben op asiel terug te sturen naar Turkije, vindt Athene.

Bron: Belga