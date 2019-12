VIDEO. Man gaat viraal met “magische” jongleertruc

Een twitterfilmpje over een wel heel behendige jongleur is viraal gegaan op het internet. In het filmpje is te zien hoe een man met drie Rubiks cubes jongleert. Op zich niets bijzonders, zo zou je denken, maar wanneer hij na 40 seconden ophoudt met jongleren blijken alle kubuspuzzels als bij wonder opgelost.

All other rubik’s cube achievements are cancelled pic.twitter.com/xEj7kBb8tc — Theo🕊 (@CucumberTonic) November 28, 2019

Vervalst?

Het internet breekt intussen zijn hoofd over de vraag of de beelden al dan niet getrukeerd zijn, maar dat zal de jongleur met gebruikersnaam ‘Theo’ een worst wezen: hij verzamelde op zes dagen tijd maar liefst 7,8 miljoen views en kreeg meer dan duizend comments op zijn filmpje.

Die reacties variëren van verbluft tot sceptisch. Sommige twitteraars verdenken de man ervan de onopgeloste kubussen subtiel uit beeld te gooien, terwijl een hulpje buiten beeld hem vingervlug opgeloste Rubiks cubes aanreikt.

I can spot a few points where you get tossed a cube to somebody offscreen, but it’s still a very impressive illusion — Sabotower (@Sabotower38) November 28, 2019

Film it from further back so you can see his mate chucking in completed ones and him chucking out non completed ones. — Col 👾🐝🍺🏍🚗 👏 (@Colin10971) November 29, 2019

Een andere scepticus suggereert dat de beelden omgekeerd worden afgespeeld: