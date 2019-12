Pantone maakt de kleur van het jaar 2020 bekend

Net zoals andere dingen in het leven is ook kleur trendgevoelig. Het ene jaar dragen we massaal zwart, het andere gaan we als het ware gehuld in een pastelkleurige wolk. Kleurenspecialist Pantone verkiest daarom jaarlijks één kleur tot ‘kleur van het jaar’. Vaak zijn die op z’n zachtst gezegd uitgesproken te noemen, maar in 2020 spelen we op veilig.

De afgelopen jaren kleurden we ons huis helemaal quartzroze (2016), grasgroen (2017), ultraviolet (2018) of nog koraal (2019) als het van Pantone afhing. Geen makkelijke tinten en niet bepaald tijdloos. Maar de kleur van 2020, die heb je sowieso al in huis.

Vertrouwen

Komend jaar staat ‘Classic Blue’ of simpelweg blauw namelijk centraal. Pantone speelt dus op veilig, maar eerlijk is eerlijk, handig is het wel. Je hoeft hoogst waarschijnlijk geen nieuwe kleding in huis te halen en met wat geluk heb je enkele jaren geleden al een van je muren blauw geschilderd. Volgens Leatrice Eiseman, executive director van The Pantone Color Institute, straalt de kleur vertrouwen en stabiliteit uit. Iets waar we allemaal wel wat van kunnen gebruiken.