Justin Timberlake biedt zijn excuses aan

Justin Timberlake heeft zijn excuses aangeboden aan zijn vrouw en familie. De Amerikaanse zanger kwam vorige week in het nieuws nadat hij door de pers werd gespot terwijl hij wel erg intiem omging met zijn tegenspeelster uit ‘Palmer’, Alisha Wainwright. Hij droeg op het moment van de feiten bovendien geen trouwring en dat bracht de geruchtenmolen op gang.

Timberlake en zijn vrouw, actrice en model Jessica Biel, zijn al zeven jaar getrouwd en hebben samen een zoontje. Lange tijd werden ze gezien als het ideale Hollywood-koppel, maar Timberlakes vertoning vorige week bracht daar verandering in. Zit er een haar in de boter?

Inschattingsfout

Alisha Wainwrights woordvoerder reageerde snel en liet aan ‘Entertainment Tonight’ weten dat er niets aan de hand was, maar andere bronnen dachten daar anders over. Justin Timberlake en zijn vrouw lieten aanvankelijk niets los over het incident, maar nu heeft de zanger toch zijn excuses aangeboden op Instagram.

“Ik blijf zoveel mogelijk uit de buurt van roddels, maar voor mijn familie vind ik het belangrijk om de recente geruchten te bespreken, die mensen van wie ik hou pijn doen. Een paar weken geleden liet ik een sterke inschattingsfout zien – maar laat me duidelijk zijn – er is niets gebeurd tussen mij en mijn tegenspeelster. Ik had veel te veel gedronken die avond en heb spijt van mijn gedrag. Ik had beter moeten weten. Dit is geen voorbeeld dat ik wil geven aan mijn zoon. Ik bied mijn excuses aan mijn fantastische vrouw en familie aan, omdat ik hen in zo’n beschamende situatie heb gebracht, en ik focus me op het zijn van de beste man en vader die ik kan zijn.”