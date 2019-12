Jongvolwassenen ervaren hoge prestatiedruk

Van de jongvolwassenen tussen 18 en 25 jaar ervaart 30% problematische prestatiedruk. Ze voelen de druk vooral op school en in hun sociale leven. Dat blijkt uit een enquête van de Socialistische Mutualiteiten. Perfectionisme en ‘fear of missing out’ zijn daarbij belangrijke factoren, zo blijkt.

De antwoorden tonen aan dat Vlaamse jongeren vooral prestatiedruk ervaren op school (91%) en in hun sociaal leven (64%). Zeventig procent van de jongeren geeft ook aan dat de druk steeds toeneemt en ondervindt hier last van.

Fomo

Daarnaast heeft 61% last van fomo, oftewel ‘fear of missing out’ waarbij jongeren het lastig vinden als hun vrienden iets leuks doen, zonder dat ze er zelf bij kunnen zijn. Ze vergelijken hun leven ook met dat van anderen, 40% vraagt zich af of ze niet te veel bezig zijn met wat anderen doen en 37% is bang dat het leven van hun vrienden interessanter is.

Meer klachten

Jongeren rapporteren ook beduidend meer klachten. Ze ervaren vooral vermoeidheid (85%), piekeren (66%) en lichamelijke klachten (64%). Maar ook slaapproblemen, prikkelbaarheid en concentratieproblemen duiken vaak op. De helft van de jongeren rapporteert somberheid en ruim een op de drie spreekt van angstklachten. 60% van de jongeren duidde zes of meer klachten aan, tegenover slechts 40% van de gehele bevolking.

Beangstigend

«Dit zijn beangstigende resultaten», zegt Paul Callewaert, algemeen secretaris van de Socialistische Mutualiteiten. Volgens de onderzoekers is perfectionisme bovendien duidelijk een trigger voor deze fenomenen. «Jongeren zijn de voelsprieten van de toekomst», stelt Callewaert. «We moeten als samenleving een antwoord op hun signalen kunnen bieden.» Op de website gewoonmezelf.be geeft het ziekenfonds allerlei tips.