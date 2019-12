Greta Thunberg krijgt ezel cadeau om reis naar klimaattop verder te zetten

Een Spaanse religieuze buurtvereniging heeft klimaatactiviste Greta Thunberg een ezel aangeboden om de doortocht naar de klimaattop in Madrid verder te zetten.

De Asociación Fray Hernando de Talavera, een religieus geïnspireerde buurtvereniging uit de stad Talavera de la Reina, plaatste de advertentie op haar Facebook-pagina. “Beste Greta Thunberg, we beseffen hoe belangrijk het is de wereld te sensibiliseren over de milieusituatie en sluiten ons aan bij je strijd”, klinkt het.

Klimaatvriendelijk vervoersmiddel

“We willen je ondersteunen op de volgende manier: we bieden je een ezel aan die opgroeide in Talavera de la Reina om je tocht van Lissabon naar Madrid verder te zetten. Het is het vervoersmiddel dat onze voorouders al gebruikten en is het meest klimaatvriendelijk.” De stad bevindt zich op ongeveer 120 kilometer van Madrid, waar de klimaattop of COP25 deze week van start ging. Of het dus om een ludieke stunt of een serieus voorstel gaat, is niet duidelijk, maar op Twitter wordt er alvast duchtig gelachen met het idee. Thunberg heeft helaas al beslist om binnen enkele dagen de trein te nemen naar Madrid vanuit Lissabon, waar ze dinsdag aankwam na haar zeiltocht over de Atlantische oceaan.