Duits tienermeisje is tegenpool van Greta Thunberg: “Klimaatontkenners worden het zwijgen opgelegd”

Terwijl Greta Thunberg het gezicht is van de wereldwijde klimaatstrijd, is de anti-Greta nu opgestaan. Naomi Seibt ijvert er immers voor dat klimaatontkenners voor hun mening moeten mogen uitkomen. “Iemand klimaatontkenner noemen impliceert dat hij of zij iets ’illegaals’ doet”, klinkt het.

Greta Thunberg (16) heeft in een mum van tijd de wereld veroverd door de mensheid bewust te maken van het klimaatprobleem. Nu krijgt de 16-jarige milieuactiviste tegenstand van een Duits meisje. Naomi Seibt is 19 jaar en gezegend met een IQ van 157.

Bang om gehaat te worden

De liberale vlogster uit Münster vindt het beangstigend dat mensen, en zeker ook kinderen, niet meer anders durven te denken dan de klimaatactivisten. “Iemand klimaatontkenner noemen impliceert dat hij of zij iets ’illegaals’ doet. Het roept de associatie op met Holocaust-ontkenning, wat in ons land verboden is. Terwijl het slechts scepsis is over het klimaat, geen schadelijk geloof. Het is moeilijk om je uit te spreken. Kinderen zijn bang om slechte cijfers te krijgen. Ze zijn bang om gehaat te worden door leeftijdgenoten. En ze krijgen het idee dat het ronduit kwaadaardig is om anders te denken”, vertelde ze onlangs in Madrid.

Op weg naar een totalitaire staat

Seibt, die op korte tijd 30.000 volgers verzamelde, noemt het klimaatgeloof een ‘anti-humane ideologie’. “Ze doen het onder het mom van de wereld redden, wat niet waar is. En het leidt bovendien af van echte problemen, ook de échte milieuproblemen. Maar daarvoor is geen aandacht omdat alle geld en tijd opgaan aan de ’klimaatcrisis’. Ik praat graag met leeftijdsgenoten, maar velen zijn niet geïnteresseerd. Anderen vinden het gewoon doodeng om te beseffen dat we met het huidige klimaatbeleid op weg zijn naar een totalitaire staat. Dan is het veel geruststellender om te geloven dat we iets goeds doen om de wereld te redden”, klinkt het.

Anti-Greta

Op de vraag of ze het erg vindt dat mensen haar de anti-Greta noemen, antwoordde ze laconiek. “Ik kan erom lachen. Maar ik wil niet dat mensen denken dat ik geïndoctrineerd ben. Ik ben nooit gedwongen door mijn ouders. Ik leef met mijn moeder en ik hou vreselijk veel van haar. Ze heeft me altijd de vrijheid gegund om mijn eigen overtuigingen te zoeken. Ik doe alles zelf, en denk zelf. En ik vind niet dat iemand mijn jeugd heeft verpest”, besluit ze.