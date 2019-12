Belgische start-up roostert als eerste koffie op zonne-energie

Het roosteren van koffie stoot wereldwijd jaarlijks 15 miljoen ton CO2 uit, het equivalent van 5 miljard liter stookolie. Dat zette RAY & JULES, een start-up nabij Leuven, aan om een technologie te ontwikkelen die koffie roostert op basis van honderd procent zonne-energie.

De slow-roasting methode van RAY & JULES is drie keer energie-efficiënter dan traditionele branders en garandeert een smaak- en aroma ontwikkeling van topkwaliteit. Met de unieke, schaalbare en gepatenteerde technologie wil RAY & JULES koffieliefhebbers een milieubewust alternatief bieden.

Artisanaal op grote schaal

Koffie is het tweede meest verhandelde product ter wereld, de vraag is de afgelopen 40 jaar verdubbeld en nu goed voor zo’n 10 miljoen ton koffie per jaar. In België drinken we zo’n 20 miljoen kopjes per dag. Ondanks de enorme hoeveelheid CO2 die de productie van koffie met zich meebrengt, bleef de sector tot nu toe nog buiten schot. De traditionele artisanale roaster slorpt al meer dan 100 jaar miljarden liters fossiele brandstof op. De industriële roasters scoren zelfs nog slechter omdat ze de boon kort maar heel heet roosteren, waardoor niet alleen massa’s energie maar ook de koffiearoma’s verloren gaan.

De Belgische ingenieurs van RAY & JULES ontwikkelden een slow-roasting machine rondom de boon. Ze roosteren continu en traag op lage temperatuur, met warme lucht die meerdere keren gerecirculeerd wordt. Daardoor behoudt de koffie zijn artisanale smaak met maar één derde van het energieverbruik van traditionele koffiebranders. Een slimme buffering van de zonne-energie laat zelfs nachtelijke productie toe. De gepatenteerde technologie stelt hen in staat, als eerste wereldwijd, op grote schaal te roosteren op zonne-energie. Sinds het einde van de 19e eeuw werd er geen technologische doorbraak meer gerealiseerd in de koffiesector.

Als liefhebbers van koffie en uit respect voor de koffieboeren in het Zuiden, kiezen ze ervoor om kwalitatieve Arabica koffie aan te kopen van gecertificeerde oorsprong. Gert Linthout, Market Developer bij RAY & JULES, vertelt: “De wereldwijde koffiemarkt heeft een omzet van zo’n 200 miljard euro per jaar, nog geen 350 miljoen euro wordt in duurzaamheid geherinvesteerd. Het is onze missie om via onze clean technologie een 100% CO2-vrije en faire koffieketen wereldwijd te realiseren tegen 2050.”

Geëngageerde koffiedrinkers

RAY & JULES mikt met een volledige koffieservice op middelgrote bedrijven die hun medewerkers graag een lekker en fair alternatief willen bieden voor de industriële kort-en-heet-gebrande koffie die je doorgaans in kantoorautomaten vindt. “Onderzoek van Business Matters in 2018 wijst uit dat maar liefst negen op tien werknemers zich meer geëngageerd voelt ten aanzien van zijn werkgever door kwaliteitskoffie op kantoor. Eentje om over na te denken aan de koffiemachine”, legt Gert Linthout uit. RAY & JULES biedt de koffie ook rechtstreeks aan via de webshop en partners zoals bioshops, koffiebars en lokale handelaars en netwerken die mikken op de korte keten.