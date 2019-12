An Lemmens: “Daar heb ik het heel moeilijk mee gehad”

VTM-presentatrice An Lemmens blikt in ‘Alloo bij’ terug op haar jeugd waarin ze behoorlijk rebels was. Dat kwam onder meer omdat ze heel streng opgevoed is.

An Lemmens geeft doorgaans weinig weg over haar privéleven, maar voor een keertje doet ze het wel. In het VTM-programma ‘Alloo bij’ brengt ze samen met Luk Alloo (56) een bezoekje aan haar middelbare school in Leuven. Rond haar 15de werd ze behoorlijk rebels en liet de ‘Boer zkt Vrouw De Wereld Rond’-presentatrice haar eerste piercing zetten.

Tegen regels ingaan

Enkele jaren later sloot ze zich aan bij de ‘Straight Edge’-beweging, een levenshouding waarbij alcohol, drugs en roken uit den boze zijn. Vaak zijn Straight-edgers ook vegetariër, flexitariër of veganist. “Als ik tegen regels kon ingaan, deed ik het. Maar op een brave manier. Ik rookte niet, bijvoorbeeld. Ik deed echt geen overdreven dingen. Maar mijn kleren, piercings en tatoeages, dat was ongezien toen”, klinkt het.

Strenge opvoeding

Het 39-jarige ‘Belgium’s Got Talent’-jurylid groeide op in Mol. “Ik ben heel streng opgevoed. Ik heb het daar heel moeilijk mee gehad”, klinkt het.

‘Alloo bij’ is elke donderdag om 21.35u te bekijken op VTM.