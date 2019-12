Weerbericht – Rustig, droog en op de meeste plaatsen zonnig

Ook woensdag krijgen we rustig en droog met op de meeste plaatsen zonnig weer. Hier en daar hangen de wolken laag en kan het soms mistig zijn. Waar de zon voldoende schijnt, kan het tot 5 graden worden. ’s Nachts blijft het droog, maar vooral in Vlaanderen ontstaan er lage wolken en kan de mist aanvriezen. De minima hangen dan rond het vriespunt. Dat meldt het KMI. Donderdagochtend is er kans op aanvriezende mistbanken, en in de loop van de dag verschijnen enkele opklaringen. Het blijft droog, bij maxima tussen 0 en 6 graden in het binnenland, afhankelijk van de opklaringen, en tot 8 graden aan de kust.

Op vrijdag bereikt een neerslagzone ons land. Het blijft daardoor zwaarbewolkt tot betrokken met regen of buien, of in Hoog-België aanvankelijk mogelijk tijdelijk eerst wat winterse neerslag. De maxima liggen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 10 of 11 graden aan de kust. Een zwakke mobiele wig van hoge druk zorgt zaterdag tijdelijk voor droger en rustiger weer. Het zou wel meestal bewolkt blijven, met nog kans op plaatselijke buien, de meeste in het oosten van het land. Hier en daar kunnen lage wolken het zicht beperken in de Ardennen. Maxima van 5 tot 10 graden.

Een nieuwe regenzone bereikt zondag ons land. Het is bewolkt met vrij veel wind en vrij zacht met maxima tussen 4 en 10 graden.

bron: Belga