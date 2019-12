Tweede aanhouding voor beschieting van politie bij inval wietplantage Zutendaal

De onderzoeksrechter in Tongeren heeft een tweede persoon aangehouden in kader van het onderzoek naar de beschieting tijdens een inval in een wietplantage in de Kempische Weg in Wiemesmeer in Zutendaal. Naast de 33-jarige schutter uit Albanië is nu ook een 51-jarige man uit Zutendaal aangehouden en opgesloten. Dinsdag vonden in hetzelfde onderzoek in Schaarbeek twee versterkte huiszoekingen plaats. Vorige week dinsdag voerde de politiezone CARMA een huiszoeking uit in Zutendaal in het kader van de actie ‘Cleanhouse’ van het parket van Limburg in de strijd tegen wietteelt. Tijdens deze inval vond een schietincident plaats waarbij niemand gewond raakte. De verdachte kon overmeesterd worden en werd gearresteerd. Het gaat om een Albanees die door de onderzoeksrechter in Tongeren werd aangehouden.

Na verder onderzoek voerde de politie Limburg Regio Hoofdstad, in samenwerking met gespecialiseerde diensten van de federale politie, twee versterkte huiszoekingen uit in Schaarbeek. Tijdens deze huiszoekingen werden twee personen aangetroffen en mee naar het politiekantoor in Hasselt genomen. Dat leidde tot de aanhouding van de 51-jarige man uit Zutendaal.

bron: Belga