Overeenstemming over defensieplan voor Polen en Baltische staten

Tijdens de NAVO-bijeenkomst in Londen hebben de lidstaten overeenstemming bereikt over een defensieplan voor Polen en de Baltische staten (Estland, Letland en Litouwen). Dat heeft secretaris-generaal Jens Stoltenberg verklaard na afloop van de minitop. Het defensieplan vormde een van de belangrijkste twistpunten voor de bijeenkomst in Londen. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan had ermee gedreigd het defensieplan te blokkeren indien de NAVO-landen de Koerdische militie YPG niet erkennen als een terroristische organisatie. Voor de meeste lidstaten vormde dat echter een probleem, want YPG was een belangrijke partner in de strijd tegen de terreurgroep IS in Syrië.

“De lidstaten zijn akkoord gegaan met een update van de plannen voor de Baltische staten en Polen”, verklaarde Stoltenberg uiteindelijk na afloop van de vergadering in Londen. Erdogan heeft zijn verzet tegen de plannen laten varen, zo werd nog verduidelijkt. Over een aanpassing van het status van de Koerdische milities in Syrië bestaat dan weer geen overeenstemming. De discussie daarover werd woensdag “niet specifiek” behandeld, aldus de secretaris-generaal.

Op welke manier Turkije overtuigd kon worden, is niet duidelijk.

bron: Belga