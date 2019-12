Oprichters Google doen stap terug bij Alphabet

De oprichters van Google Sergey Brin en Larry Page doen een stap terug bij moederbedrijf Alphabet, dat zij ook hebben opgericht. Page is de uitvoerend directeur van Alphabet Inc. en Brin de voorzitter. Sundar Pichai, de directeur van Google, wordt ook directeur bij Alphabet. Dat schrijven Page en Brin in een blog. “Wij vinden het niet nodig dat er nog twee verschillende directeurs zijn voor Google en Alphabet”, aldus de oprichters van Google. Brin en Page blijven actief als bestuurslid en ze zijn grootaandeelhouder. “We hebben alle vertrouwen in Sundar. We zijn van plan regelmatig met hem te blijven praten.”

Het tweetal richtte Google in 1998 op en heeft sindsdien leiding gegeven aan het bedrijf. Pichai is sinds 2015 de directeur van Google.

bron: Belga