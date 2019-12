Kristallen fiets: Sanne Cant triomfeert bij de vrouwen

Sanne Cant (IKO Isolatie-Crelan) heeft de Kristallen Fiets voor vrouwen gewonnen, een prijs die vandaag voor de vierde keer werd uitgereikt door de krant Het Laatste Nieuws. Voor Cant is het haar eerste Kristallen Fiets nadat ze al twee keer tweede werd. De Kristallen Fiets kreeg er doorheen de jaren enkele kleine broertjes bij. Zo wordt sinds 1994 de Jongere van het Jaar en sinds 2000 de Teammanager/Ploegleider/Coach van het Jaar verkozen. Voorts bepaalt het grote publiek via de website wie als Helper van het Jaar de Kristallen Zweetdruppel in ontvangst mag nemen. Sinds 2016 is er ook een Kristallen Fiets voor vrouwen, die Jolien D’hoore als eerste op haar naam bracht. Dit keer is Sanne Cant aan het feest na verschillende ereplaatsen in dit klassement. De Lilse werd het voorbije seizoen voor de derde keer wereldkampioene veldrijden.

Bij de beloften topten Ilan Van Wilder en Mauri Vansevenant de lijstjes. Het was Ilan Van Wilder, onder meer derde in het eindklassement van de Ronde van de Toekomst, die het uiteindelijk haalde voor de West-Vlaming. Volgend seizoen koerst de belofte bij de profs van Sunweb.

De prijs van beste ploegleider/manager/coach van het jaar ging naar Patrick Lefevere, die met zijn Deceuninck – Quick-Step 68 zeges boekte het voorbije seizoen. Het is voor de West-Vlaming al zijn zevende Kristallen Fiets in zijn carrière, al moest hij de eerste trofee wel delen met Johan Bruyneel in 2000. Hij haalde het voor Kristof De Kegel van Corendon-Circus, trainer van onder meer Mathieu van der Poel.

De Kristallen Zweetdruppel, verkozen door het publiek via de website van Het Laatste Nieuws, ging andermaal naar iemand van Deceuninck – Quick-Step. Tim Declercq volgt zichzelf op de erelijst op.

bron: Belga